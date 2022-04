(Adnkronos) - Allergan Aesthetics, società del gruppo AbbVie, ha presentato a Milano, nella suggestiva location degli East End Studios, il suo nuovo trattamento di medicina estetica ‘HArmonyCa™, studiato ad hoc per coloro che desiderano guardare al futuro con sicurezza e fiducia in sé stessi, come ribadisce il claim ‘The Power of Confidence’ della campagna ‘Face the Future’.