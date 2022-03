All’Off Off di Roma va in scena ‘Meretrix’, con Barbara Begala

(Adnkronos) - E’ uno spettacolo musicale che vede come protagoniste figure femminili appartenenti ad un mondo da sempre ai margini della società, le ‘meretrici’. Un mondo che però affascina, ci incuriosisce e ci eccita, perché proibito e che i benpensanti spiano dal buco della serratura: “Il mondo della prostituta”. Barbara Begala protagonista e ideatrice dello spettacolo “Meretrix”, in scena dall’1 al 3 aprile all’Off Off Theatre di Via Giulia a Roma.

La figura più forte e incisiva di sempre, raccontata da scrittori, poeti, pittori, che hanno saputo mettere a nudo la sua anima controversa. Maria Maddalena, Lola (Angelo Azzurro, Cabiria (Le notti di Cabiria), Violetta(Traviata), Satin e(Moulin Rouge) sono solo alcuni dei nomi che popolano questo universo, guardato con grande Pìetas.

Donne spinte dalla miseria, dalle umiliazioni ma anche dai sogni e dal desiderio di riscatto. Meretrix è un viaggio nel tempo, dall’antichità fino ad oggi. In scena anche Riccardo Biseo al pianoforte.