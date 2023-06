All for Zero - Alleanze per la transizione, Bilancio Territoriale A2A della Sicilia

(Adnkronos) - Al Castello di Milazzo Stefano Granella, Chief Strategy & Growth di A2A, ha presentato il Bilancio Territoriale della Sicilia dopo aver prima incontrato a porte chiuse tutti gli stakeholders per presentare proposte e promuovere soluzioni verso un'alleanza sempre più forte per la transizione ecologica. I risultati sono incoraggianti e la strategia di successo. A2A è presente in Sicilia con l'importante Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, due impianti di combustione biogas da discarica, ben cinque impianti fotovoltaici ed un impianto eolico. Eroga servizi di vendita di energia e gas e servizi Smart City e illuminazione pubblica. "Una vita più azzurra è possibile" non è solo uno slogan per A2A: impegno e responsabilità la vedono infatti presente sul territorio siciliano con il coinvolgimento di oltre 3600 studenti e docenti, la produzione di 47 GWh di energia prodotta da fotovoltaico ed eolico, energia prodotta da impianti biogas ed un risultato di 19.000 tonnellate di anidride carbonica evitata grazie alla produzione di energia rinnovabile. I Sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela, Giuseppe Midili e Giovanni Pino, attenti sul territorio ad un'economia circolare e alla transizione energetica, consapevoli degli sforzi di A2A che affronta sfide complesse in scenari in continua evoluzione approvano su tutta la linea gli interventi mirati previsti dal piano industriale.