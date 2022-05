Alimentazione, Bolla (Aisa): "Grazie a farmaci animali in salute e cibo sano"

(Adnkronos) - "Un animale sano significa cibo sano e consumatori in salute: per questo l'industria, che produce farmaci e vaccini, ha bisogno di fare sistema in modo che i cittadini siano informati su come tutta la filiera lavora con obiettivi comuni". Così Arianna Bolla, presidente di Aisa Federchimica, è intervenuta a margine della presentazione on line del sondaggio sulle scelte alimentari degli italiani e sul binomio allevamenti/benessere animale che Aisa Federchimica ha realizzato in collaborazione con SWG.