(Adnkronos) - Alessia Piperno, liberata dopo oltre un mese di detenzione in carcere in Iran, è tornata in Italia oggi ed è rientrata a Roma nella sua casa di Colli Albani. Sotto braccio al padre, la trentenne, arrivata intorno alle 17 a Ciampino, indossava un piumino bluette col cappuccio e un cappello verde ed è entrata nel portone senza rilasciare dichiarazioni.