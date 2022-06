Alabardi (Amazon): “Amazon ha creato il più alto numero di posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni”

(Adnkronos) - Mentre imperversa un clima di incertezza a livello globale, i numeri di Amazon sono più che mai positivi, anche in Italia: “Siamo già presenti in circa 60 sedi in tutto il Paese, dagli uffici Corporate italiani a Milano ai Centri di Sviluppo a Torino e Asti, dai Data Center in Lombardia, al Servizio Clienti a Cagliari, fino ai nostri centri logistici – spiega Matteo Alabardi, Sr HR Manager Amazon Italy and Spain - Un recente studio di The European House - Ambrosetti ci certifica come l’azienda privata che ha creato il più alto numero di posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni in termini assoluti, registrando il più elevato tasso di crescita dell’occupazione nel periodo 2010-2020. Trend che ha registrato un’accelerazione nel 2021”.