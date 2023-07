Al via i 'Life Talks' di A2A, Simonetti (PoliTo) "Una ricerca per trasformare aria in acqua"

(Adnkronos) - L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha ospitato ‘Non c’è vita senz’acqua’, il primo dei tre ‘Life Talks’ ideati da A2A per confrontarsi con esperti del mondo scientifico e accademico sulla gestione responsabile delle risorse e sulla salvaguardia degli elementi essenziali alla vita: energia, acqua e ambiente. "Stiamo portando avanti in collaborazione con Princeton University una ricerca sui sistemi di atmospheric water harvesting – spiega Marco Simonetti del Politecnico di Torino – che permettono di catturare l’acqua presente ovunque nell’atmosfera e condensarla in forma liquida, che può anche essere bevuta".