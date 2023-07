Al via i 'Life Talks' di A2A, Greco (London Water Research) "Fondamentale stoccare l'acqua nel sottosuolo"

(Adnkronos) - L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha ospitato ‘Non c’è vita senz’acqua’, il primo dei tre ‘Life Talks’ ideati da A2A per confrontarsi con esperti del mondo scientifico e accademico sulla gestione responsabile delle risorse e sulla salvaguardia degli elementi essenziali alla vita: energia, acqua e ambiente. "In Italia mancano vere e proprie politiche idriche – afferma Francesca Greco del London Water Research Group – non bastano dighe e laghetti, le Nazioni Unite ci chiedono di ricaricare le falde, stoccare l'acqua nel sottosuolo".