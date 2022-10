Al via 'B-education: idee che valgono', il progetto di educazione finanziaria di BPER Banca

(Adnkronos) - Si chiama "B-education: idee che valgono" il progetto di educazione finanziaria e sostenibilità dedicato agli studenti universitari di tutti i dipartimenti ideato da BPER Banca e sviluppato in sinergia con CivicaMente, FEduF e ASviS. Il programma, presentato oggi in conferenza stampa a Roma, unisce differenti formule di apprendimento e attività, dall'e-learning al coaching, dai workshop digital e fisici al project work, con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversali ai percorsi di studio. B-education si articolerà in tre fasi, che si concluderanno alla fine del 2023: la prima di e-learning, la seconda di project work di gruppo e la terza di valutazione, selezione e premiazione dei progetti più meritevoli da parte del Comitato Scientifico. A dicembre 2023, durante l’evento di premiazione, saranno consegnate ai tre gruppi migliori le borse di studio messe a disposizione da BPER Banca con un contributo erogato alle relative università di appartenenza, mentre nel 2024 si passerà alla realizzazione concreta dei progetti premiati.