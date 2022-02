(Adnkronos) - Al via in ottobre a Roma il primo master di scrittura creativa organizzato dall’Accademia Molly Bloom. Un corso biennale per chi vuole cimentarsi in letteratura, poesia, sceneggiatura, musica, giornalismo, sviluppando la propria creatività in diversi ambiti. Tra i docenti del corso nomi come Mieli, Gamberale, Giordano, De Silva, Piperno, Costanzo. Ne parla con l’Adnkronos il fondatore dell’Accademia, lo scrittore Leonardo Colombati.