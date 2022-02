(Adnkronos) - Una serata all’insegna della musica e della convivialità va in scena sabato 19 febbraio alle 20 al teatro Arciliuto di Roma. Il duo Felicia Toscano - Luigi Picardi, Giovanni Monoscalco, Matteo D’Agostino e Pierluigi Cuomo faranno entrare l’ascoltatore in un mood di condivisione, in cui la musica unisce e fa sognare.