Aifa approva rimborsabilità natalizumab per via sottocutanea per Sm recidivante remittente

(Adnkronos) - Come dimostrano i risultati di un riesame italiano dello studio Refine la nuova soluzione per iniezione sottocutanea di questa terapia prodotta da Biogen mantiene lo stesso profilo di efficacia e di sicurezza della formulazione per via endovenosa. Con benefici, come documentato dallo studio Easier, anche in termini di riduzione dei tempi del trattamento e conseguente maggiore flessibilità e personalizzazione della terapia, oltre a potenziali risparmi e miglioramenti organizzativi per le strutture sanitarie autorizzate per il trattamento della Sm