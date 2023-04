Adr, Rocca: “Sto negoziando con loro per portare arte anche negli arrivi internazionali”

(Adnkronos) - “Sono orgoglioso di essere qui per questa ulteriore tappa di crescita di questo aeroporto che diventa sempre più museo, per questo sto negoziando con l’amministrazione perché mi piacerebbe avere opere d’arte anche agli arrivi internazionali”. Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’evento dal titolo “La nostra storia diventa futuro”, organizzato da Adr per inaugurare la nuova area di imbarco del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino.