Adr, lo scalo di Fiumicino ottiene le 5 stelle Skytrax

(Adnkronos) - L'aeroporto di Fiumicino ha ottenuto le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. La valutazione riconosce al “Leonardo da Vinci” standard eccellenti nella qualità del servizio erogato ai passeggeri e nell’attività del personale. Non nasconde la sua soddisfazione l’amministratore delegato di ADR, Marco Troncone: “E’ un attestato di importanza notevole che premia gli investimenti, circa 2,5 miliardi, fatti negli ultimi dieci anni per ammodernare il nostro scalo e l’importanza del capitale umano, con 1500 assunzioni registrate nello stesso lasso di tempo”. Un riconoscimento che affianca Fiumicino ad hub globali di altissima eccellenza come Seoul, Singapore, Tokyo e Monaco, ma sul quale l’amministratore delegato non ha intenzioni di soffermarsi oltremodo: “Naturalmente non vogliamo fermarci qui – avvisa – Come recita la campagna pubblicitaria appena lanciata (“Oltre le stelle”, ndr) vogliamo andare oltre proseguendo nell’ammodernamento dei nostri spazi puntando fortemente su innovazione e impatto estetico”.