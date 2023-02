Acampora (Assonautica), "A maggio importante step per il piano del mare con il Blue Forum"

(Adnkronos) - "Il sistema camerale è in prima linea per collaborare nella stesura del piano del mare. Viviamo un momento estremamente decisivo, in cui noi vogliamo e dobbiamo contribuire al cambiamento, quindi collaboreremo con il ministro Musumeci alla redazione del piano triennale. Ci sarà un importante step che si farà dal 25 al 27 maggio che è il nostro Blue Forum, che quest'anno abbiamo intitolato 'Italia nazione di mare'". Così il presidente Assonautica italiana, Giovanni Acampora, a margine degli Stati Generali delle Camere di Commercio sull'Economia del Mare.