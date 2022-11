Academy Engineering, Engineering avvia tre nuovi corsi di formazione per talenti da inserire in azienda

(Adnkronos) - Sapere, saper fare, saper essere, sono i tre livelli di competenza che contraddistinguono l’IT & Management Academy “Enrico Della Valle” del Gruppo Engineering sito a Ferentino, alle porte di Roma. Una delle principali Corporate School sull’Information Technology in Italia che dalla sua nascita ha preparato e aggiornato costantemente tanti professionisti che lavorano per l’azienda leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e pubblica amministrazione. Nel campus universitario che permette al Gruppo Engineering di investire in innovazione e capitale umano, sono iniziati tre nuovi corsi che puntano a formare nuovi talenti da inserire in azienda.