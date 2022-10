A Roma la due giorni Cedh sull'omeopatia, focus sull'impatto del Covid sui bambini

(Adnkronos) - L'impatto della pandemia da Covid sulla salute dei bambini e il ruolo della medicina omeopatica. Sono questi i temi al centro del decimo Congresso internazionale del Cedh (Centre d'Enseignement et de Développement de l'Homéopathie) al via oggi a Roma con la partecipazione di oltre 500 professionisti della salute provenienti da 22 Paesi tra cui Stati Uniti, Colombia, Spagna, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Tunisia, Belgio e Italia. Una due giorni di confronto in cui gli specialisti affronteranno numerosi temi, fra i quali i nuovi codici per la cura dei bambini e adolescenti del XXI secolo, l'oncologia pediatrica, i disturbi ginecologici, le fobie scolari, la sindrome dermo-respiratoria, oltre al ruolo dell'omeopatia nella presa in carico complessiva dei pazienti. Cedh, creato con l'obiettivo di sviluppare un linguaggio unico per l'omeopatia a livello internazionale e dare a tutti i pazienti a livello mondiale possibilità di accesso al trattamento omeopatico, è presente in 28 paesi e, in 50 anni di attività, ha formato oltre 40mila medici.