A Ricardo Lucarelli il premio MVP Regular Season Intesa Sanpaolo per l'A.S. Volley Lube

(Adnkronos) - Uno sport dinamico e inclusivo, con palazzetti adatti al pubblico di ogni età e un ambiente sano e coinvolgente: questo in sintesi il volley. E con il pubblico tornato finalmente a potersi godere dal vivo questo sport, facendo sentire la propria passione ai giocatori in campo, lo spettacolo è completo.

Tra le grandi protagoniste della pallavolo maschile, in Italia e nel mondo, c’è la A.S. Volley Lube, che da anni compete per i più alti traguardi nazionali e internazionali, senza però intaccare il forte legame che da sempre ha con il suo territorio, le Marche.

Una squadra piena di campioni, che dopo una stagione regolare conclusa al secondo posto, è ancora una volta impegnata nei playoff scudetto, e proprio in occasione di uno di questi match è stato premiato l’MVP Regular Season Intesa Sanpaolo della squadra marchigiana, con i tifosi biancorossi che attraverso una votazione online hanno premiato Ricardo Lucarelli, lo schiacciatore brasiliano arrivato in questa stagione all’A.S. Volley Lube.