A ogni azione, una reazione

(Adnkronos) - Ogni nostro gesto quotidiano ha un impatto sull'ambiente, anche se non lo vediamo immediatamente. Per questo serve un richiamo alla responsabilità e all'intelligenza di ognuno di noi secondo il concetto di "Intelligence for life", tema di fondo scelto dalla Spagna a Expo Dubai. Responsabilità individuale al centro anche del percorso didattico proposto all'interno del padiglione della Germania con un viaggio coinvolgente e immersivo lungo la storia e l'evoluzione del nostro Pianeta, che può ancora essere salvato, ma soltanto trasformando aspirazioni e speranze in azioni concrete.

