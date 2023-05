(Adnkronos) - (Dall’inviata Silvia Mancinelli) - Mentre un sole provvidenziale asciuga le strade e le improvvisate discariche davanti alle case allagate, la gente di Forlì continua senza sosta a cancellare i segni del fango, a portare via i ricordi di una vita, i vestiti, gli alberi di Natale, i libri. Ed è qui, in uno dei comuni emiliani più colpiti dall’alluvione, che è previsto a breve l’arrivo della premier Giorgia Meloni in volo dal Giappone per manifestare la propria vicinanza a quanti nel fango hanno perso tutto. “Cosa le chiederei? - dice all’Adnkronos un uomo senza mai smettere di portar via cose - Di venire a guardare, solo questo”. “È ora che si stanzino dei fondi, il dissesto idrogeologico dovrebbe diventare coraggiosamente un tema politico, anche se magari non porta voti” aggiunge una ragazza, arrivata qui con le sue amiche per dare una mano a spalare.