A Cosmofarma focus su cambiamenti climatici e microbiota

(Adnkronos) - Applicare l'approccio "One Health" alla salute del microbiota per favorire il benessere delle persone, in particolare bambini e ragazzi. Se ne è discusso nell'incontro "One planet, one health: l’impatto del cambiamento ambientale sulla salute dei minori”, promosso da Fondazione Francesca Rava - NPH Italia con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma, che si è svolto a Cosmofarma, il salone fieristico di health care e del beauty care di Bologna.