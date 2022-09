95 anni di Gruppo Bracco: presentati archivio storico e ritorno a Lambrate

(Adnkronos) - In occasione della celebrazione del 95° anniversario di attività, il Gruppo Bracco, leader globale nell’imaging diagnostico, ha annunciato il ritorno dell’head quarter in via Folli, a Lambrate, dove sorgeva la sede storica dell’azienda. Contestualmente, è stato presentato l’archivio storico del Gruppo, suddiviso in cinque sezioni (Famiglia, Azienda, Innovazione, Sostenibilità e Cultura) ricco di documenti, foto inedite, storie e podcast