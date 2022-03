8 marzo, Vincenzi: “Giornata dedicata alle donne ucraine”

(Adnkronos) - “Assolutamente dedicata alle donne e particolarmente alle donne ucraine. Il Consiglio regionale ha stanziato 500mila euro a favore dei comuni del Lazio che si attiveranno per l'accoglienza alle assistenza alle popolazioni ucraine e questo è un segno concreto di vicinanza. Ascoltare tante donne di successo è un momento importante per dimostrare che è possibile la parità di genere, che deve essere raggiunta la parità di genere, anche ascoltare i consigli suggerimenti gli obiettivi è la strada da percorrere per raggiungerla”.