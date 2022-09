5mila km in 17 tappe, parte il 'Treno della Memoria’ per commemorare Milite ignoto

(Adnkronos) - Diciassette tappe, 730 stazioni da attraversare e 5mila chilometri da percorrere. Cento ore di percorrenza e 270 ferrovieri che si alterneranno in un viaggio del ricordo, quello del "Treno della Memoria". E stato presentato oggi al Circolo ufficiale delle forze armate l’itinerario del convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del soldato da Aquilea a Roma. Il fischio dai binari è atteso per il prossimo 6 ottobre da Trieste per toccare poi tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane.

L’iniziativa, illustrata oggi alla presenza di personale dello Stato Maggiore della Difesa e da rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Ferrovie dello Stato, è solo una delle tante proposte dallo Stato Maggiore della Difesa per promuovere e commemorare la traslazione del "Milite Ignoto" in occasione della celebrazione del 4 Novembre.

"L'anno scorso è stato un anno pieno di iniziative, tra concorsi letterali, artistici, multimediali, l'emissione di un francobollo, una moneta commemorativa, un libro sui sacrari militari all'estero. Questa prosecuzione voluta dal nostro Parlamento vuole portare questi valori in tutti i capoluoghi di regione che non erano stati toccati dal tradizionale percorso che fu fatto l'anno scorso e che fu una ripetizione di quello del 1921". Lo ha detto all'Adnkronos il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Alfonso Manzo a margine della presentazione del viaggio del 'treno della memoria', in ricordo della traslazione del Milite Ignoto.

"Noi ricordiamo un cittadino - spiega- trattandosi di una stragrande maggioranza di soldati di lega, presi dal popolo, dalle campagne, dalle aziende, dalle fabbriche. Onoriamo prima di tutto un cittadino che ha saputo rendere onore alla sua Patria indossando l'uniforme e imbracciando l'arma che gli veniva data".