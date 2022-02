(Adnkronos) - "Ci sono da oggi più di 500 milioni di italiani che da oggi non potranno andare al lavoro...". Il lapsus diventa virale. Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera sull'obbligo di Super green pass per gli over 50 inciampa in un errore: gli italiani privi del certificato rafforzato diventano "500 milioni" e la gaffe viaggia in fretta attraverso la rete. L'hashtag #500milioni scala le tendenze su Twitter, dove la parlamentare pubblica un video per rispondere al 'popolo del web': "Uno, nessuno, 500 mila… scusate per l’errore, capita, cmq mi avete regalato un pomeriggio di risate!!!", scrive nel messaggio abbinato ad una clip.