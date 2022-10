48 ore nella Costa tirrenica della Calabria: viaggiare con Lonely Planet

(Adnkronos) - Due volti a tutti noti, imponenti e pieni di mistero: i Bronzi di Riace la fanno da padrone all’ingresso della Calabria tirrenica e non solo. Partendo dall’incredibile storia dei Bronzi di Riace, passando per i mille altri misteri celati nel mare calabrese si arriva alla guida di Lonely Planet di 48 ore in Calabria – Costa Tirrenica.

Cosa visitare, quali scorci sul mare e non si possono visitare in due giorni in Calabria? Nella guida di Lonely Planet ci sono tutti i consigli per scoprire la Calabria, passando anche per la Costa degli Dei, con la sua paradisiaca alternanza di calette dalle acque cristalline e promontori selvaggi.