48 ore nella Costa ionica della Calabria: viaggiare con Lonely Planet

(Adnkronos) - Prosegue il giro delle bellezze italiane e non solo guidato da Lonely Planet, in collaborazione con Adnkronos. Nonostante la fine dell’estate la guida di 48 ore scopre e racconta le bellezze della Calabria, non solo in estate.

In questa puntata di “48 ore a” Lonely Planet va alla scoperta di cosa fare due giorni nella costa ionica della Calabria. Alla scoperta della Grecia che riecheggia tra gli scorci della Calabria, passando tra la storia incantata di Pentedattilo e il suo borgo da cartolina arrivando alle storie sommerse de l’Isola di Capo Rizzuto.

Una guida per un weekend perfetto, su cosa fare e cosa visitare nella costa ionica della Calabria. Una guida per le attività artistiche, visite culturali e bellezze naturali.