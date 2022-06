(Adnkronos) - Cosa fare per il weekend lungo del 2 giugno? Adnkronos con Lonely Planet alla scoperta di Genova in 48 ore. Come cantava De Andrè "ha un piede in terra e l'altro in mare".

Tra i vicoli iconici, a fianco del mare, ci sono palazzi nascosti tutti da stanare, odori e volti da ricordare.

La guida per cosa fare e vedere a Genova in 48 ore è stata creata per regalare gioie e dare suggerimenti per ponti lunghi come quello del weekend del 2 giugno 2022.