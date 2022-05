(Adnkronos) - Adnkronos parte in viaggio con Lonely Planet, per un tour di 48 ore in molte incredibili tappe europee.

La guida perfetta per sapere cosa fare, vedere e mangiare a Garda, in 48 ore. Cosa fare in un weekend, come ad esempio il prossimo che prevede la possibilità di un weekend lungo data la festa del 2 giugno.

Garda e il suo fascino romantico tra storia e attività outdoor può essere la meta perfetta.