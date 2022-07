48 ore a Capri: dal mare alla montagna, tra storia e modernità

(Adnkronos) - 48 ore a Capri: tutto il Mediterraneo in un'isola. Ecco la guida di Lonely Planet per godersi ogni minuto e non perdersi il meglio che Capri ha da offrire.

Perché Capri è molto di più della famosa 'piazzetta': al di là dei flash dei paparazzi è un’isola piena di sentieri panoramici e belvedere, che rivelano architetture magnifiche e storie di personaggi enigmatici.

La guida di Lonely Planet è il modo migliore per prepararsi a scoprire un’isola diversa da come sembra. Capri è innanzitutto poesia struggente e bellezza spregiudicata, panorami immensi e cibo buono, gente accogliente e ricette semplici.