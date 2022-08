48 ore a Cagliari: in tour con Lonely Planet

(Adnkronos) - Adnkronos in viaggio con Lonely Planet fa tappa a Cagliari per un tour di 48 ore nella città ricca di cultura, prodotti locali e mare meraviglioso.

La guida perfetta per un weekend a Cagliari che in questo momento ferve di attività e vede fiorire una dinamica generazione di talenti, e nelle animate vie del centro storico spuntano boutique, laboratori, ristoranti e palestre a cielo aperto. Dal design d’avanguardia alla cucina contemporanea, queste realtà originali rappresentano il volto moderno della Sardegna, di cui rievocano il ricco patrimonio tradizionale rilanciandolo nel XXI secolo. Lonely Planet ha creato la guida perfetta su cosa fare, vedere e mangiare in 48 ore a Cagliari.