(Adnkronos) - Lavorare per 10 ore al giorno come commessa a 280 euro al mese. La 22enne Francesca Sebastiani, di Secondigliano nel napoletano, in un video (clicca qui) su TikTok racconta il suo colloquio con una ipotetica datrice di lavoro. Un'offerta rifiutata dalla ragazza con garbo che ha provocato la risposta della signora. "Voi giovani non avete voglia di lavorare" le ha detto, provocando la risposta a tono della giovane che è diventato un video virale su TikTok.

"Vedo che il mio video è diventato virale, non mi dà fastidio che venga pubblicato" precisa in un altro filmato. "Molti mi hanno scritto che hanno aperto gli occhi. Ma non sono la prima persona che dice queste cose, mi stupisce l’attenzione. Ho visto che tante altre ragazze hanno fatto video analoghi al mio, spiegando che vengono pagate poco e che gli orari di lavoro sono pesanti. Mi stupisco che si parli del mio video come di una novità. Ma evidentemente un video di una persona può servire".