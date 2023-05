20° Congresso Soi, “Oggi per cataratta intervento deve essere precoce”

(Adnkronos) - Piovella (Soi). grazie ai progressi degli ultimi 20 anni il nostro lavoro è stato rivoluzionato. Non è ammissibile, ad esempio, che l’intervento alla cataratta, 650.000 l’anno solo in Italia, sia ancora legato a modelli organizzativi anni ’80. Per evolversi serve anche nuova alleanza medico paziente