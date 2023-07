2023 Ifad Innovation Day, Wu (Ifad): “Innovazione parte del nostro DNA”

(Adnkronos) - “L’Ifad si impegna pienamente nel rendere l'innovazione parte integrante del nostro DNA. Ciò significa che dobbiamo promuovere una cultura istituzionale che includa l'assunzione di rischi e premi le idee coraggiose. In primo luogo, ciò che è fondamentale è l'apertura e la collaborazione, perché il personale ha bisogno di spazi sicuri per dare vita a idee audaci e testarle. In secondo luogo, integriamo questo approccio, queste linee guida e strumenti, in quanto migliorano l'impatto dell'apprendimento costante e della gestione adattiva”. Queste le parole di Gouqi Wu, Associate Vice-President Corporate Services Department Ifad, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.