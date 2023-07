2023 Ifad Innovation Day, Torrisi (Global Action Italy): “Giovani affronteranno le nuove sfide globali”

(Adnkronos) - “Avevamo l'opportunità in tutti questi anni passati di imparare che studenti e leader giovanili non sono lì per ascoltare la nostra storia, ma al contrario, la generazione Z e ora la generazione Alpha sono pronte a darci nuove opportunità e nuove idee. La generazione dei giovani guiderà le nuove sfide e opportunità e affronterà con entusiasmo queste nuove sfide globali”. Queste le parole di Pierfrancesco Torrisi, Founder and Head of Partnerships Global Action Italy, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.