2023 Ifad Innovation Day, Koetz (ESA): “Sfruttare tecnologie spaziali per cooperazione allo sviluppo”

(Adnkronos) - “Poiché l'agricoltura è la più grande fabbrica a cielo aperto del mondo, i giusti sistemi di osservazione possono fornire informazioni sull'estensione, lo stato e le pratiche agricole delle colture e della produzione agricola, il che ci consente di gestire risorse naturali più sostenibili oltre che la produzione di ogni agricoltore, in ogni paese del mondo. Pensiamo che il partenariato con Ifad possa permetterci di sfruttare questo tipo di tecnologie spaziali nel quadro della cooperazione allo sviluppo e allinearle con gli strumenti finanziari”. Queste le parole di Benjamin Koetz, Head of Sustainable Initiatives Office European Space Agency, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.