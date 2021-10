La dottoressa Cristina Le Grazie, Direttore Medico di Gilead Science Italia, spiega come f in dall’inizio Gilead Science abbia voluto garantire che tutti i progetti sottoposti all’approvazione per il finanziamento fossero impeccabili dal punto di vista etico, sia per i ricercatori e le ricercatrici che per le associazioni di pazienti e per l’azienda.