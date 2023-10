L'Addio al nubilato 2 da ridere e riflettere di Apolloni porta in tour Francini, Ichigawa, Liskova e Chiatti

Francesco Apolloni riporta in tour sentimentale le sue ragazze: ecco il sequel di Addio al Nubilato. Nel cast Chiara Francini, Laura Chiatti, Jun Ichigawa e la sposa mancata Antonia Liskov. Con loro a dividersi emozioni e risate con un gruppo di bambini e ragazzi difficili di una comunità. Le quattro donne sono tutte alle prese con problemi di cuore e definizione nella loro vita da single più o meno per scelta. E tutte riscopriranno on the road tra Italia e Slovenia "superpoteri" emotivi e una nuova possibilità di volersi e volere bene. "Nell'incontro con questi giovani ragazzi di una vera comunità - dice il regista - rivedo un po' me che ho vissuto una esperienza simile da bambino". Il film uscirà il 17 ottobre su Prime.

VIDEO DI LUCA BONACCORSO/AG TOIATI