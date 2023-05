Tesori del '600 perduti e ritrovati: la favola (incredibile) di Adamo ed Eva

Per decenni hanno fatto bella mostra di sé lungo lo scalone monumentale del Valadier nella sede prestigiosa del Comando legione carabinieri Lazio a piazza del Popolo a Roma. Bellissimi e anonimi, senza identità nè valore. Poi l'occhio esperto di un architetto della Soprintendenza di Roma, Alessandro Mascherucci, li riconosce. Un confronto con fotografie d'archivio, l'indagine ravvicinata sulle opere, con tanto di scoperta sul retro di un foglietto secolare che ne descrive la destinazione, et voilà, la storia è stata riscritta. Quasi una favola di Adamo ed Eva per citare il titolo di una famosa canzone di Max Gazzè.

Una suggestione che calza a pennello nel caso dei due affreschi del 1695 dalla storia romanzesca con un lieto fine. Perchè le figure titaniche e maestose di Adamo ed Eva, sono due capolavori perduti e ritrovati, opera del pittore ticinese Ludovico David, cresciuto alla scuole del Correggio. Splendono nella loro identità ritrovata. Facevano parte, infatti, della decorazione ad affresco dell'abside della cappella all'interno del collegio Clementino con la scena fastosa della Madonna in gloria, eseguita da Ludovico David.

Il collegio venne demolito negli anni '30 del Novecento per aprire piazza Nicosia. All'epoca gli affreschi vennero staccati, per poi prendere strade diverse. Rimaste nell'oblio. Ad oggi, i due grandi pannelli con Adamo ed Eva restano la testimonianza più preziosa. Un tesoro che i carabinieri sono pronti a valorizzare. In accordo con la Soprintendenza di Roma, e il supporto di Intesa Sanpaolo, parte il cantiere di restauro (fino a settembre) e un progetto di visite speciali in occasione di grandi eventi.

Video di Francesco Toiati