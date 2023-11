Accordo Albania su migranti, Tajani: «Nei centri opererà solo personale italiano»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 "Il protocollo stabilisce che nei due centri non potranno trovarsi complessivamente più di 3.000 migranti nello stesso momento. E che i migranti potranno arrivare nel porto albanese solo con navi delle autorità italiane, intervenute in operazioni di soccorso". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in aula alla Camera nelle comunicazioni sul protocollo Italia-Albania. "Non si potranno trainare i barconi degli scafisti, né indirizzare verso l'Albania imbarcazioni gestite da Organizzazioni non governative. I migranti avranno esattamente lo stesso trattamento previsto dalle norme italiane ed europee", ha chiarito Tajani. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it