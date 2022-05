Accoglie una famiglia ucraina in casa sua: l'abbraccio tra le due mamme è commovente

Questa donna ha accolto una famiglia ucraina in aeroporto: l'abbraccio tra le due mamme è commovente. Aimee Stott, 29 anni, ha deciso di ospitare in casa sua la 31enne Olesya, che ha lasciato il suo paese insieme al suo bambino. Olesya e suo figlio hanno dovuto viaggiare in treno verso Leopoli, per poi raggiungere la Polonia. Da lì sono riusciti a spostarsi fino a Bridgend, nel Galles. Grazie all'aiuto di Aimee sono riusciti ad avere i documenti necessari a fuggire dalla loro città costantemente a rischio bombardamenti. Ecco le immagini del loro primo incontro.