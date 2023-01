Acca Larentia, saluti romani durante la commemorazione della strage

«Presente» e saluti romani per il 45esimo anniversario della strage di Acca Larentia. Per ricordare i tre giovani (Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni) morti il 7 gennaio 1978 durante gli scontri nel quartiere Tuscolano durante gli anni di piombo, consueto raduno in via Evandro davanti alla targa commemorativa davanti all’ex sezione dell’Msi.