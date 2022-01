Abruzzo, neve e Covid non fermano i trasporti

L'AQUILA - Nonostante la neve abbia colpito buona parte delle aree interne, in Abruzzo stamattina non si sono registrati particolari disagi ai trasporti nel primo giorno di rientro a scuola. Ferrovie dello Stato ha messo in campo il piano già previsto da alcune settimane con il taglio una trentina di corse tra regionali e intercity, su un totale di 166 che quotidianamente interessano il territorio. Tutte le corse sono state sostituite da autobus. I tagli più consistenti, sei coppie di corse, si sono registrati sulla Pescara-Teramo. Sul fronte del trasporto su gomma, invece, Tua fa sapere che non ci sono state cancellazioni di tratte e che il personale assente a causa del Covid si è attestato tra l'8 e il 10% su tutto il territorio regionale e tra il 15 e il 16% nell'area metropolitana Chieti-Pescara.