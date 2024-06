2 giugno, Claudio Baglioni canta l'inno di Mameli: "Un onore e un privilegio"

EMBED





(LaPresse) Claudio Baglioni ha cantato l’inno di Mameli davanti al palco delle autorità, in via dei Fori imperiali a Roma, in occasione della Festa della Repubblica. "Ho tantissimi ricordi, mio padre militare di carriera mi svegliava prestissimo la mattina. Ogni anno cercava di avere de posti buoni, una volta capitammo anche vicino alla tribuna presidenziale. Arrivavamo già emozionati e mi ricordo che appena finiva tornavamo a casa con la bella sensazione che il mondo era meraviglioso", ha raccontato l'artista prima di esibirsi. "L'emozione è grande, è davanti al primo degli italiani. Per la prima volta canto in mezzo a via dei Fori imperiali. E' un onore e un privilegio, e in più si aggiunge al fatto che sono un neocavaliere di Gran Croce, l'onorificenza mi è stata consegnata dal presidente Sergio Mattarella. Posso solo unirmi all'idea di dire viva la Repubblica", ha aggiunto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE