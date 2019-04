Ghiacciaio perde un pezzo e crea uno "tsunami" a pochi metri dai turisti

Ultimo aggiornamento: 14:35

Islanda, terra fantastica grazie alla grandezza della natura. Ma non bisogna restare troppo incantanti di fronte allo scenario del nord Europa. Lo dimostra il video pubblicato da Hafjall in cui si vede un enorme blocco di staccarsi dal dal ghiacciaio Breidamerkurjokull, nei pressi della laguna Jokulsarlon.Nelle immagini si vede un gruppo di turisti osservare il ghiacciaio e poi correre verso la riva, prima dell'arrivo dell'onda. Secondo gli organizzatori dell'escursione, le persone presenti a riva erano state avvertite di questa eventualità. La zona infatti non è libera all'accesso senza particolari permessi. "Questa zona è accessibile solo con le guide esperte e tutti i turisti che si trovavano lì nel momento del crollo erano stati precedentemente allertati", ha dichiarato ai media locali l'autore del video. "Il blocco di ghiaccio finito in acqua era particolarmente grande e tutti ci siamo spaventati un po', ma nessuno è stato travolto dalle onde".