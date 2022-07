Yeast Photo Festival: fotografia, cibo e arti visive uniti da un unico festival

Giovedì 21 Luglio 2022, 19:31

Yeast Photo Festival è il nuovo festival internazionale che unisce fotografia, cibo e arti visive. Nato per ripensare il rapporto tra uomo e ambiente, si terrà in Puglia dal 23 luglio al 18 settembre, in provincia di Lecce, nel borgo salentino di Matino. In programma mostre, dibattiti, concerti e tavole rotonde per una riflessione su nutrimento e identità, tradizione e impatto ambientale, stili di vita e climate change. Foto: Gabriele Galimberti/Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> I parchi più popolari d’Europa, la classifica dei più apprezzati