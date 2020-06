La Spagna apre le Baleari dal 15 giugno ma solo ai turisti tedeschi

Via libera ai turisti stranieri nelle isole Baleari : ma per il momento verranno accettati solo i tedeschi. Il governo spagnolo ha dato il via libera per anticipare al 15 giugno l'apertura. Non si tratta di un'apertura generale ma di un progetto pilota che riguarda una quota limitata di turisti, per verificare che che i protocolli, in aeroporti, hotel e strutture di accoglienza funzionano correttamente. Lo spiega El Pais.Come Paese di provenienza dei visitatori è stata individuata la Germania che ha una situazione epidemiologica simile, scrive El Pais citando fonti del governo. L'esecutivo inoltre - riferisce il quotidiano - sta negoziando anche con il governo delle Canarie. Per l'arrivo dei turisti degli altri Paesi Ue, l'orientamento del governo spagnolo resta al momento per la data del 1 luglio.