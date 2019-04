Il vecchio minatore di 92 anni che fa 60 chilometri al giorno per vedere il mare

Ultimo aggiornamento: 12:54

Ha lavorato in miniera per anni, sotto terra, nelche accoglieva migliaia di italiani. Pasquale Di Marco era tra quelli che lasciavano dopo la guerra il nostro Paese per andare a lavorare altrove. Oggi, a 92 anni, racconta la sua storia a Vera Tv: «Faccio ogni giorno 60 chilometri per venire a vedere il mare». Da Poggio San Vittorino fino a Giulianova, con una sedia dove sedersi e una distesa azzurra da ammirare. Qui in Abruzzo.«Ho lavorato 920 metri sotto terra, in una vetreria, ho studiato come infermiere e oggi coltivo la mia terra». Pasquale viene anche d'estate in riva al mare, con il suo ombrellone: «Resto 3/4 ore a guardare il mare. Penso a Dio che mi dà la forza di venire fino a qui. Mi aiuta lui a guidare la macchina».