Coronavirus: vacanze e viaggi, ecco la mappa interattiva con le informazioni su voli e restrizioni

La manovra è la stessa di quando puntavano il cursore sulla mappa con destinazione "Ovunque", solo che adesso si va a random per cercare un paese che abbia una politica delle restrizioni e dei permessi, legati al coronavirus, compatibile con le nostre vacanze o i viaggi che avevamo in programma.

L'Associazione IATA, International Air Transport Association (rappresenta 290 compagnie aeree e circa l' 82% del traffico aereo globale), ha pubblicato una mappa interattiva aggiornata sulle restrizioni a voli, e passeggeri, in tutto il mondo completa dei documenti o delle dichiarazioni che bisogna fornire per entrare in un determinato Paese. Se state programmando un viaggio all'estero, potrebbe essere utile darle un'occhiata. È possibile anche attivare un feed per ricevere notifiche sulle disposizioni che sono in continua evoluzione.

Which country borders are open? Where are there (dreaded!) quarantine restrictions? IATA created an interactive world map to help you understand COVID-19 travel regulations, country by country.

View the 🌍: https://t.co/sCBTHhwm33

Press release: https://t.co/STOCsWZbKU pic.twitter.com/bhqvuQqGEw — IATA (@IATA) June 11, 2020

Le informazioni relative all'Italia sono aggiornate al 3 giugno, data indicata per la riapertura dei collegamenti al di fuori della propria regione di residenza che segna anche il ritorno alla mobilità aerea. L'Italia, per chi proviene dall'estero, è infatti colorata di blu, ma non è il blu più scuro della gamma di colori che rappresenta il livello di restrizione. Blu scuro: restrizioni rigide e totali, blu (il caso dell'Italia): restrizioni parziali, celeste: non ci sono restrizioni, grigio: paesi in cui le informazioni non sono disponibili o ancora in aggiornamento.

