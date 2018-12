Vacanze di Natale: le mete da sogno sono Maldive e Mar Rosso. Calano Cuba e Messico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Natale si torna a viaggiare a lungo raggio. Le mete predilette sono Maldive e le località sul Mar Rosso, la durata media della vacanza è tra gli 8 ed i 10 giorni e si parte subito dopo il 25 dicembre, secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi. Numeri positivi soprattutto sul versante delle prenotazioni anticipate, che per il secondo anno consecutivo, premiano le agenzie di viaggi a cui si rivolgono il 14% in più dei viaggiatori. Dunque diminuisce il fai-da-te online (anche per la scelta della settimana bianca) e crescono i vacanzieri che ricorrono ai professionisti del viaggio. Aumenta il numero di chi trascorre le vacanze non più in famiglia, come vuole la tradizione di Natale, ma viaggiando. Anche se i grandi numeri si riferiscono alle partenze dal 26 in poi. Ma veniamo alle mete più gettonate. Chi sceglie mete esotiche lontane, è diretto verso il mare caldo dell'Oceano Indiano, con preferenza di Maldive, Mauritius, Kenya e Zanzibar. Ma c'è un grande ritorno dopo un periodo di oblio legato al timore terrorismo: Sharm El Sheikh e Marsa Alam, in Egitto a poche ore di volo e con budget low-cost. In crescita costante l'oriente, con Thailandia, Oman ed Emirati. Per i tour organizzati le scelte sono molto diverse e spaziano tra i vari continenti: Australia, Giappone, Usa, Emirati, Giordania e Marocco. Per gli amanti della crociera il must d'inverno resta una settimana ai Caraibi. In Europa invece, resta alto l'interesse per il cosiddetto city break, pochi giorni nelle capitali, Londra, Parigi, Vienna, Praga, Budapest. Mete in discesa nei gusti, sono Cuba, Messico, Canarie, Russia, Cina e Sri Lanka. Tra le curiosità, una in particolare riguarda i cosiddetti Millennials, che si rivolgono alle agenzie per prenotare settimane bianche, crociere e Mar Rosso.